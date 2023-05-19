سلطان العبدان



تحت شعار «لن أخذلكم.. مبدأ ثابت» أقام عضو مجلس 2022 المبطل ومرشح الدائرة الانتخابية الثانية حامد البذالي حفل استقبال لناخبي الدائرة، حضره جمع غفير، حيث تبادل الحضور الأجواء السياسية والانتخابية التي تعيشها البلاد حاليا. وخلال اللقاء، وجه البذالي الشكر الجزيل لجميع ابناء الدائرة على الثقة التي أولوه اياه في الانتخابات السابقة، مجددا العهد والوعد لهم بأنه سيبقى مدافعا عن حقوقهم، واقفا معهم مؤيدا لمطالبهم. وأضاف: شعاري لن اخذلكم وسأبقى على مبدئي الثابت، حيث انني استمد قوتي منكم ومن تأييدكم، مشددا على ان اهل الكويت عموما وابناء الدائرة الثانية تحديدا يستحقون كل الخير. وقال المرشح حامد البذالي ان مشاركة المواطنين في الانتخابات امر ضروري لاختيار من يريدونه ومن يمثلهم في البرلمان لإيصال صوتهم الى الحكومة لتنفيذ مطالبهم خصوصا في ظل تدني مستوى الخدمات العامة وحاجة الناس الى رفع مستوى المعيشة لديهم لمواجهة موجة الغلاء التي تعاني منها البلاد والعالم أجمع.