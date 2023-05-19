القاهرة - محمد صلاح



بعد الضجة التي رافقت عرض مسلسل «جعفر العمدة» والحديث عن وجود خلافات بين الفنانة زينة والمخرج محمد سامي وفريق العمل ومن بينهم الفنانة مي كساب، ردت الأخيرة على هذه الأخبار، ونفت كل ما انتشر في هذا الخصوص.



وأكدت مي، خلال لقائها في برنامج «تفاعلكم»، أن علاقة صداقة قديمة تربطها بزينة ولم يكن بينهما أي مشكلة وقت التصوير، حيث قالت: «هتكلم عن نفسي، زينة صديقة ليا من زمان من قبل ما نكون مشهورين، كنا لسه صغيرين في بداياتنا، زينة إنسانة محترمة جدا وأنا بعتز بصداقتها، ما فيش مشاكل بينا، أغلب المشاهد مكنتش بتجمعنا، ومفيش بينا كواليس كتيرة».