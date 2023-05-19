

يحيى حميدان



وصل منتخبنا الوطني لكرة الصالات، إلى العاصمة البوسنية سراييفو صباح أمس للدخول في معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في كأس العرب المقرر إقامتها في جدة بالسعودية خلال الفترة من 6 حتى 16 يونيو المقبل. واستدعى مدرب المنتخب محمد ناظم الشريعة 18 لاعبا لمعسكر البوسنة، وهم: عيسى الكندري، محمد ماجكي، فهد الخواري، عبدالرحمن الطويل، عمر الشطي، يوسف الخليفة، علي ماجد، سليمان العمران، ناصر العلبان، عبدالله العنزي، بدر المنصور، روضان الأرملي، عمر المنصور، صالح الفاضل، عبدالعزيز بوراشد، عبداللطيف العباسي، سلمان البعيجان، وعبدالعزيز البسام.



هذا، ومن المقرر أن يلعب منتخبنا عدة مباريات تجريبية في سراييفو، قبل السفر بشكل مباشر إلى جدة للمشاركة في كأس العرب، والتي سيستهل مبارياته بها أمام لبنان في 7 يونيو، ثم يلاقي جزر القمر في 9 من الشهر نفسه، ويختتم مبارياته بالدور الأول أمام المغرب في 11 من الشهر نفسه، وذلك ضمن المجموعة الثانية.