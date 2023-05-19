

هادي العنزي



تقام مساء اليوم مواجهتان من العيار الثقيل في ختام ربع نهائي كأس الاتحاد لكرة السلة، إذ يلتقي في الأولى الكويت مع كاظمة في الـ5:15 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، وفي الثانية يصطدم الجهراء بنظيره القادسية في 7:15 مساء على الصالة نفسها. ويتأهل الفائز من المباراة الأولى لملاقاة الصليبخات الأحد المقبل في نصف النهائي، فيما ينتظر القرين الفائز من المباراة الثانية. وتعد المباراة الأولى «بروفة»، بين «الأبيض» و«البرتقالي» وبمنزلة نهائي مبكر للبطولة وقمة فنية متكاملة بين فريقين سيلتقيان قريبا في صراع كبير على لقب الدوري الممتاز، ويملك الكويت بطل الخليج والعرب أفضلية نسبية على خصمه، فالفريق يعيش فترة نجاحات متواصلة بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز، كان آخرها الفوز بلقب «السوبر ليغ» لغرب آسيا، عن منطقة الخليج، وبسجل خال من الهزيمة، وعلى الطرف الآخر يأمل كاظمة أن يتجاوز أكبر تحدياته في الكأس، والتأهل للمباراة النهائية، معتمدا على مهارة أحمد البلوشي، ويوسف بورحمة، وعبدالعزيز الحميدي، والمحترف المتألق شين ريكتور.



وفي المواجهة الثانية تبدو كفة «الأصفر» هي الراجحة بقيادة مدربه القديم الجديد المدوني جوردانكو، فيما يأمل «الجهراوية» من جهتهم تسجيل مفاجأة بالتأهل إلى نصف النهائي.



إلى ذلك، تمكن القرين من تجاوز عقبة اليرموك 97-77 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد في ختام الدور التمهيدي للكأس، وشهدت المباراة تألق ويلي وارين الذي سجل للفائز 36 نقطة.