هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة في المنطقة الاستثمارية بالصف، واستغلال مكوناتها على النحو الأمثل بإجراءات سريعة تحقق عائدا اقتصاديا من خلال أنشطة متكاملة، تشمل تنفيذ مجمع للحرف اليدوية ومنتجع للجذب السياحي.



جاء ذلك خلال جولة د.مصطفى مدبولي، امس بعدد من المشروعات بمحافظة الجيزة، استهلها بتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بمركز الصف، التي تقع داخل نطاق المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رافقه وزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة.



وخلال تفقد المنطقة الاستثمارية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من حسام هيبة، حول المخطط العام لمشروع تنمية وتطوير هذه المنطقة الاستثمارية.



وأوضح «هيبة» أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قامت بتنمية وتطوير هذه المنطقة الاستثمارية، على مساحة 40 فدانا، بناحية الودي، بمركز الصف، بمحافظة الجيزة، وتضم المنطقة 333 وحدة، بتكلفة استثمارية نحو 1.5 مليار جنيه، وتوفر عند التشغيل أكثر من 4500 فرصة عمل، ومن المقرر أن تصل المساحة الخضراء بالمشروع لنحو 89050م2.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يستهدف استغلال المنطقة لتصبح نقطة جذب تضم أنشطة سياحية وخدمية وحرفية وتجارية، تعد الأولى من نوعها في محافظة الجيزة، من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المتكاملة وتوفير فرص عمل للتجمعات السكنية المحيطة، مع الاستعانة بالشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل المنطقة وصيانتها والترويج لها.



وأوضح «هيبة» أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف، تم إنشاء المنطقة وفق طراز معماري فريد، حيث يوجد بداخلها فيلا الخواجة «سورناجا»، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1940، كما تم استغلال موقع المنطقة على ضفاف النيل، بإنشاء مرسى نيلي بالمنطقة يسمح بالانتقال من المنطقة وإليها، وتبعد المنطقة بمسافة 65 كم جنوب القاهرة على طريق القاهرة الصعيد.



وتفقد رئيس الوزراء عددا من مكونات المشروع، والتي تتمثل في أحد نماذج الورش، بالمنطقة الاستثمارية، وأيضا فيلا سورناجا العريقة المقامة على 3 أدوار بمساحة 800م2، حيث تابع رئيس الوزراء أعمال الترميم والتجديد التي خضعت لها.