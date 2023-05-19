

عقدت هيئة أسواق المال ورشة داخلية في هيئة أسواق المال بهدف التوعية بمواضيع التمويل المستدام ESG وانعكاساتها على الشركات المدرجة في بورصة الكويت، والتي تم تقديمها من بعض الخبراء في مجال الاستدامة من شركة RSM البزيع وشركاهم، وقد تم من خلال هذه الورشة التطرق إلى مفهوم ESG والتنظيمات والمعايير الدولية للاستدامة وأبرز معايير التقارير المتعلقة بها، كما تم التطرق إلى معيار الاستدامة المستحدث من قبل IFRS وغيرها من المواضيع.



وتأتي تنفيذ الورشة في إطار سعي هيئة أسواق المال الحثيث لتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في الكويت وترسيخ مبادئ الاستدامة التي تسهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق تطلعات المستثمرين بكل فئاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.



تجدر الإشارة الى أن الهيئة تسعى لعقد ورش توعوية لجمهور المتعاملين في بورصة الكويت للأوراق المالية بالتعاون مع الجهات المعنية والخبراء في مجال الاستدامة بهدف توعية الشركات المدرجة والشركات المرخص لها بالمتطلبات الرقابية الخاصة بهذا الشأن، وتوعية جمهور المتعاملين بالمواضيع ذات العلاقة بالتمويل المستدام.



وتعمل الهيئة بشكل مستمر على التوعية داخليا وخارجيا، من خلال الاطلاع على أفضل المعايير والممارسات في مجالات تنظيم أسواق المال. كما تنتهز هيئة أسواق المال هذه الفرصة للتقدم بالشكر الجزيل لشركة RSM البزيع وشركاهم على مبادرتها في تقديم هذه الورشة وفتح باب الحوار والمناقشة لمواضيع التمويل المستدام ESG.