أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية عن إنجاز مشروع علمي بعنوان «الوصف الجيني لمجموعة الأنواع الشائعة من الطحالب الدقيقة المزدهرة الضارة في المياه الكويتية».



وأوضح المعهد في بيان صحافي أن المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات لمعرفة أنواع الطحالب الدقيقة الشائعة المزدهرة والمتكاثرة بأعداد كبيرة التي قد تكون ضارة أو سامة في الكويت وتسبب ما يسمى بالمد الأحمر.



وبين أن المشروع يهدف كذلك إلى تصنيف ووصف هذه الأنواع مع التقاط صور توضيحية لخصائصها الأساسية التي تساعد على تصنيفها بواسطة كاميرات المجهر الضوئي والإلكتروني واستخدام التقنية الجزيئية لحل مشكلات التصنيف التي تواجهها بعض الأنواع وتأكيد مسمياتها العلمية.



وقالت الباحثة العلمية المشاركة بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية ورئيسة المشروع د.منال الكندري وفق البيان إن المشروع يسعى أيضا إلى إنشاء مكتبات للتسلسلات الجينية الناتجة للأنواع المدروسة مع التسلسلات الجينية ذات الصلة الوثيقة في بنك الجينات وذلك لتحليل شجرة السلالات لهذه الأنواع لتأكيد هويتها حتى تكون بمنزلة مرجع في الكويت.



وأشارت الكندري إلى أنه تم تسجيل أكثر من 62 نوعا من الأنواع التي من المحتمل أن تكون ضارة أو سامة في الكويت وتتضمن هذه الأنواع العديد من الأصناف المعقدة والمتشابهة بالشكل (المورفولوجي) والتي لا يمكن فصلها أو تصنيفها باستخدام الفحص المجهري الضوئي فقط.



ونوهت بأهمية التصنيف بطريقة صحيحة إذ يشتمل كل جنس على العديد من الأنواع السامة وغير السامة أيضا لذلك أصبحت التقنيات الجينية مهمة جدا للتمييز بين الأنواع ذات الصلة الوثيقة وفصل السلالات السامة وغير السامة ومقارنة السلالات مع سلالات أخرى وتحديد هوية الأنواع وتأكيدها ومعرفة الأنواع الغازية وتوضيح العلاقات التطورية لها من خلال شجرة السلالات.