أطلقت لولو هايبر ماركت، سلسلة البيع بالتجزئة الرائدة في المنطقة عرض مانجو مانيا، الذي يقدم احتفالا جذابا بالمانجو خلال الفترة من 17 إلى 23 مايو بجميع منافذ بيعها في الكويت.



ويعد مهرجان «ملك الفواكه» الذي يستمر لمدة أسبوع بتجربة لا تنسى لعشاق المانجو في جميع أنحاء البلاد، وتم افتتاح «مانجو مانيا» في متجر لولو هايبر ماركت بالقرين في 17 مايو، من قبل السكرتير الأول للشؤون السياسية والتجارية في السفارة الهندية سميتا باتيل بحضور الإدارة العليا في لولو الكويت.



ويقام مهرجان مانجو مانيا سنويا في الصيف وهو حدث طال انتظاره بين المتسوقين في الكويت مع أكثر من 70 نوعا من المانجو التي تم الحصول عليها من 10 دول مختلفة، بما في ذلك الهندي الكلاسيكي ألفونسو نام دوك ماي من تايلند ومانجو مانيلا أو كاراباو بالفلبين، يعد هذا الحدث بمنزلة السكينة الحقيقية لمحبي المانجو في الكويت.



لا يـقــدم هــذا الحدث مجموعة واسعــة مــن المانجو الطازجة فحسب، بل يعرض أيضا تنوع هذه الفاكهة الاستوائية من خلال مجموعة واسعة من الأطباق المليئة بالمانجو، مثل المانجو باياسام وكاري المانجو وكعك المانجو والمعجنات وحلوى المانجو وغير ذلك الكثير.



وتعد العروض المذهلة للمانجو من أبرز الأحداث في هذا الحدث، حيث قام لولو هايبر ماركت بتحويل منافذ بيعه إلى جنة استوائية مع عروض وقواطع إبداعية جذابة تحت عنوان المانجو.



كجزء من الاحتفالات، يقدم لولو هايبر ماركت عروضا ترويجية وخصومات مذهلة على جميع أنواع المانجو، يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الخاصة، مما يجعلها فرصة مثالية لتخزين المانجو المفضلة لديهم.