كرّم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، الفائزين في مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم المتسابقة غزوة فالح سعيد العازمي لحصولها على المركز الأول فرع نصف القرآن والمتسابق أيوب عايد خلف العنزي لحصوله على المركز الثالث فرع عشرون جزءا بالرغم من أنهم من أصحاب الهمم الا أنهم أصحاب الكمال والرزانة والثقافة.



وأشار الحمود خلال استقبالهم في مكتبه بقصر السيف على أهمية هذه المسابقات في فتح المجال أمام الشباب والنشء الحافظين في التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وحسن تدبره، لاسيما أنها من الأعمال التي تعتبر من أولويات أهل الكويت الذين جبلوا على حب ودعم حلقات تحفيظ القرآن، مشيرا إلى أن القرآن مكون أساسي من مكونات الهوية الكويتية. وأضاف الحمود أن اهتمام القيادة السياسية بالقرآن الكريم وحفظته هو الداعم المحفز للجميع من أجل منافسة إيمانية طيبة في رحاب الله داخل الكويت وخارجها وتحقيق المراكز المتقدمة، فضلا عن الدعم اللامحدود وتشجيع الشباب وحثهم على حفظ الكتاب الكريم وبذل كافة الجهود اللازمة لخدمة ذلك الهدف العظيم.



ودعا الحمود إلى التفاعل والمشاركة في البرامج الدينية وحفظ القرآن الكريم لما فيه من خير للشباب والمجتمع، لاسيما الحفاظ على العادات الأصيلة وغرس القيم والأخلاق الحميدة.