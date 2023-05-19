محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان الكويت تخطط لترسية مناقصة إعادة الغطاء النباتي في أواخر عام 2023، وتقدر قيمة العقود المطروحة بالمناقصة بمبلغ إجمالي قدره 675 مليون دولار.



وتهدف شركة نفط الكويت لترسية العقود الخاصة بأعمال إعادة الغطاء النباتي المخطط لها كجزء من برنامج الإصلاح البيئي الكويتي البالغة تكلفته عدة مليارات من الدولارات أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024، وفقا لما ذكره مسؤول كبير في فريق معالجة التلوث البيئي في الشركة.



وقال قائد فريق المعالجة مثنى المؤمن في مقابلة مع مجلة ميد «ان الشركة تعمل بجد بالتعاون مع اللجان المختلفة لطرح مناقصة إعادة الغطاء النباتي، وانها تستهدف ترسية أعمال إعادة الغطاء النباتي أواخر عام 2023 أو مطلع العام الذي يليه على أبعد تقدير».



وأضاف المؤمن: «لن يكون للانتخابات القادمة أي تأثير على سعينا لتحقيق أهدافنا ولدينا الدعم الكامل للمضي قدما في برنامجنا».



وأوضح ان ترسية عقود إعادة الغطاء النباتي ستكون بمنزلة بيان للمجتمع الدولي بالتزام الكويت وشركة نفط الكويت تجاه البيئة.



وكانت شركة نفط الكويت قد مددت في وقت سابق من هذا العام الآجال النهائية لتقديم العطاءات الخاصة بعقود إعادة الغطاء النباتي التي تم طرحها مؤخرا، مما زاد التوقعات بأن الخطة ستكون عرضة لمزيد من التأخير.



ومن المقرر حاليا تقديم العطاءات الخاصة بالعقود في موعد غايته 18 يونيو المقبل، بعد ان انتهى الموعد النهائي السابق في 16 أبريل الماضي.



ومن المتوقع تقسيم المشروع إلى أربع حزم منفصلة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 675 مليون دولار، على ان تمنح العقود الـ 4 التي تطرحها حاليا شركة نفط الكويت إلى 4 مقاولين منفصلين وتشمل مجموعة واسعة من أنشطة الأعمال وفقا لوثيقة داخلية اطلعت عليها مجلة ميد في مارس.



وقالت المجلة ان باقات العمل قسمت إلى فئتين هما «فئة أعمال التمكين» و«فئة أعمال إعادة الغطاء النباتي»، وان الشركات الفائزة بالعقود ستستخدم التربة التي تخضع للمعالجة حاليا لتخليصها من التلوث النفطي في سياق مشاريع المعالجة الجارية، على ان يصار إلى توزيعها في مناطق متعددة ومن ثم زراعتها بالنباتات المحلية.