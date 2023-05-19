شريف حمدي



استمرت العمليات البيعية للأسبوع الثالث على التوالي في بورصة الكويت في ظل غياب المحفزات الشرائية، وذلك رغم الكشف عن نتائج الربع الأول والتي تأتي في مجملها إيجابية للبنوك والشركات المعلنة، ليتواصل انخفاض كافة المؤشرات والمتغيرات منذ بداية مايو الجاري. ويعزز جنوح سوق الأسهم الكويتي للتراجع خلال الفترة الحالية، انخفاض أسعار النفط ليصل إلى 75 دولارا للبرميل، حيث تؤثر أسعار النفط في مسار البورصات الخليجية إلى حد كبير. ويبدو ان هناك تحسنا ملحوظا على مستوى مؤشر السوق الأول في جلسة ختام الأسبوع امس الخميس، وذلك من خلال عمليات شراء انتقائية قلصت من حجم خسائر المؤشر الذي تعرضت أسهمه لتراجعات لافتة في الفترة الأخيرة على وقع عمليات البيع، وسط توقعات بأن يعود الزخم الشرائي لهذه النوعية من الأسهم بعد الانتهاء من الإفصاح عن النتائج المالية لتبدأ مرحلة بناء المراكز الاستثمارية في ضوء ما تم الكشف عنه.



ومع استمرار تراجع أداء السوق، خسرت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنهاية التعاملات الأسبوعية 941 مليون دينار ليستمر نزيف القيمة السوقية التي تراجعت إلى 43.525 مليار دينار من نحو 44.466 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.



في المقابل ارتفع متوسط السيولة اليومي إلى 35 مليون دينار بمحصلة إجمالية 177 مليون دينار، وذلك من 33 مليون دينار متوسط يومي الأسبوع الماضي بإجمالي سيولة 164 مليون دينار، مع استمرار تمركز السيولة حول الأسهم القيادية في مقدمتها سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» الذي يستأثر بالنصيب الأكبر من السيولة المتدفقة لسوق الأسهم من بداية السنة بنحو 1.1 مليار دينار تشكل قرابة 29% من الإجمالي. وارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنهاية التعاملات الأسبوعية إلى 740 مليون سهم ارتفاعا من 501 مليون سهم الأسبوع الماضي.



وتقلصت ملكيات الأجانب في 5 بنوك هي الوطني والخليج والمتحد وبيتك إضافة إلى وربة، فيما ارتفعت في 3 بنوك هي الدولي وبرقان وبوبيان، واستقرت في كل من التجاري والأهلي.