أعلنت الهيئة العامة للشباب توفير فرص تطوعية للشباب الكويتيين للمشاركة في تنظيم انتخابات مجلس الأمة 2023 بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني.



وقال نائب المدير العام للهيئة لقطاع تنمية الشباب بالتكليف د.مشعل الجنوبي في تصريح صحافي أمس، إن دور المتطوعين في الانتخابات - المقرر إجراؤها في السادس من شهر يونيو المقبل- يتمثل في استقبال الناخبين بمراكز الاقتراع ومساعدتهم في القيام بواجبهم الوطني بالتصويت، لاسيما من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضاف الجنوبي ان الهيئة تستهدف من هذه الخطوة استثمار الطاقات الشبابية ودعمها في تحمل مسؤولياتها الوطنية، لافتا إلى أنه سيتم توزيع المتطوعين على مراكز الاقتراع في المحافظات الـ 6 وسيتم منح شهادة تقدير واحتساب ساعات التطوع لهم.



ودعا الشباب الراغبين في المشاركة من عمر بين 18 و34 عاما إلى التسجيل على موقع الهيئة العامة للشباب في بوابة «أيادينا» للعمل التطوعي www.youth.gov.kw للإسهام في إنجاح هذا العرس الديموقراطي.