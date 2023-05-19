(واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلنه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الريح وكان الله على كل شيء مقتدراً المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً) الكهف: 45 - 46، أي اضرب لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم مثالا عن الحياة الدنيا في عدم استقرارها على حال، مثل الأرض حين ينزل عليها المطر من السماء فتصبح مخضرة وينبت الزرع وتزهو وتصبح جميلة، ثم بعد ذلك يجف الماء وتهب الرياح فيصبح الزرع مصفرا يابسا متكسرا تسفه الرياح، وهكذا يقلب الله عز وجل أحوال الناس من الدنيا بأقداره، فهم بين سعادة وشقاء، وبين غنى وفقر، وبين جهل وعلم، ولكن كيف يحافظ المؤمن على زينة الحياة الدنيا اذا اعطاه الله عز وجل اجمل ما فيها المال والبنون؟ إنها الباقيات الصالحات التي ذكرها العلماء في ذكر الله عز وجل (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله).



بمعنى أنك أيها المؤمن تستطيع أن تحافظ على زينة الحياة الدنيا عندما تسخر المال والبنون في طاعة الله عز وجل.



قبس هذه الآية: إذا كنت تريد رغيد العيش في الحياة الدنيا مع ضمان حسن العاقبة في الآخرة، فعليك بالتمسك بالباقيات الصالحات.