وقفات مع العفو



يقول الله عز وجل: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا... الآية)، إن الذين قالوا ربنا الله وحده لا شريك له ثم استقاموا على شريعته يتنزل الموكب الملائكي الرباني المرسل من الله تعالى تشريفا ويقول لهم: لا تخافوا من الموت وما بعد الموت ولا تحزنوا على ما تركتموه وراءكم من أمور الدنيا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها ضيافة وإنعاما لكم من رب رحيم بكم غفور لذنوبكم.



الأمر بالخير وترك الشر



(ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين)، العرب تعرف تعبير من أحسن قولا ومن أظلم تفيد غاية المراتب، فلا أحد أحسن قولا ممن دعا الى توحيد الله وعبادته وحده وعمل صالحا وقال «إنني من المسلمين المنقادين لأمر الله وشرعه».



فيبين الله عز وجل من الأعلى مكانة عنده، فالإنسان حتى يصل إلى هذه المكانة يعرف الله تعالى ويعمل العمل الصالح.



أكبر خصال مكارم الأخلاق



(ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن... الآية)، إذا كنت من أهل الأفهام السليمة والعقول الواعية وتعرف الفرق بين الحسنة والسيئة، كن من أهل الحسنة، ادفع: أمر من الله تعالى، وهذا الأمر ليس بيسير للإنسان وصعب على النفس البشرية، ولكن لا مجال لمراجعة الله، فادفع بعفوك وحلمك وإحسانك من أساء إليك، وقابل إساءته لك بالإحسان إليه، فبذلك يصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة كأنه قريب لك. وهذه الخصلة الحميدة لا يوفق لها إلا الذين صبروا أنفسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله وما يوفق لها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة، وينبه الله عز وجل إلى أهمية الصبر وهو حبس النفس عن المكاره.



الملاذ إلى الله



(وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم)، إذا جاءتك الوسوسة من الشيطان فالجأ إلى الله تعالى واعتصم به، فإن الله هو السميع لاستعاذتك به ولأقوالك والعليم بأفعالك ونواياك.



وقد رغب الله عز وجل في العفو، ولنا في موقف سيدنا أبوبكر الصديق رضي الله عنه في حادثة الإفك وعفوه عن مسطح ممن تكلم في الإفك، فلما أنزل الله براءة السيدة عائشة رضي الله عنها، قال أبوبكر الصديق ،رضي الله عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه أبدا بعد الذي قاله على عائشة، فأنزل الله: (ولا يأتل أولوا الفضل منكم)، قال أبوبكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع الى مسطح النفقة، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. فلأن الله عز وجل يحب العفو كان لابد للمؤمن ان يجاهد نفسه ويعفو عن أخيه المسلم.



بشارات عظيمة



ونحتاج أن نقف بين يدي الله وقفة في قوله تعالى في سورة آل عمران: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين)، يقول الله تعالى أيها المؤمن إن أبواب الله مفتوحة ليست للمغفرة فحسب، بل وجنة عرضها السماوات والأرض فسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال تعالى في سورة الحديد: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض).



وعن المتقين يقول عز وجل (الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ) آل عمران، فهم في جميع حالهم من مرض وصحة وتعب ورخاء ينفقون فلا يشغلهم عن الإنفاق شيء، كما يكتمون غيظهم وغضبهم، ويعفون عمن أساء لهم مع القدرة على رد الإساءة وجزاء هذا كله (والله يحب المحسنين) أي إن هذا كله جزء من الإحسان للغير الذي دعا إليه.