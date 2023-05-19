بحفظ الله ورعايته، غادر البلاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في الدورة العادية الـ32 لاجتماع مجلس جامعةالدول العربية على مستوى القمة في محافظة جدة.

وكان في وداع سموه، حفظه الله، على أرض المطار سمو الشيخ ناصر المحمد و رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء و نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار مناف الهاجري وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.