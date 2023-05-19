تنطلق اليوم الجمعة في جدة القمة العربية الـ 32 وسط آمال لوضع آليات عمل جديدة للعمل العربي المشترك بحضور قادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري بشار الأسد بعد غياب عن القمم العربية دام نحو 12 عاما.

وتحمل القمة المرتقبة عددا من الملفات المهمة منها وحدة الصف العربي ومستجدات القضية الفلسطينية والملف السوداني والليبي واللبناني وكذلك العلاقات مع الدول المجاورة والتطورات والأحداث الاقليمية والعالمية.

كما تناقش القمة عددا من الموضوعات منها الاقتصاد والتنمية والأمن المائي والأمن الغذائي العربي ومكافحة الارهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار دفعا لعجلة التنمية في الدول العربية.