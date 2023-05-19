بعد نجاحها الباهر ومشاركتها المميّزة في موسوعة نجاحات نسائيّة في زمن كورونا حصدت خرّيجة جامعة الخليج العربي الدكتورة صفية طه الزايد 81.8%من نسبة الأصوات وذلك في الانتخابات التي أُجريت لاختيار الأمين العام الجديد لشبكة إعلام المرأة العربيّة وهي مؤسّسة مجتمع مدني غير ربحيّة معتمدة لدى إدارة الإعلام في الأمم المتّحدة تضم ٢٠ دولة عربيّة ولديها ممثّلات في ٩ دول أوربيّة هي فرنسا ، هولندا ، سويسرا، موناكو ، إنجلترا ، ألمانيا، إيطاليا ، وفي أربع ولايات أميركيّة، وتهدف الشّبكة إلى تسليط الضّوء على نجاحات المرأة وإطلاق مبادرات خاصّة بقضايا المرأة التّقليديّة والمستحدثة ومساندة المرأة بكافّة الوسائل المشروعة، ومن الجدير بالذّكر أنّ د. صفيّة الزّايد لها أنشطة إعلاميّة مختلفة في القنوات التّلفزيونيّة الرّسميّة في دولة الكويت فهي مقدّمة برنامج لغة الضّاد وبرنامج زوارة رمضان وبرنامج عالم المعرفة وبرنامج حكايات وبرنامج زوارة .

كما أنّها كاتبة مقالات في مجلّة المعلّم وجريدة "الأنباء". كلّ التّهنئة للزّميلة والدّعاء لها بالسّداد والتّوفيق.