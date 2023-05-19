الأمير محمد بن سلمان يتسلم رئاسة القمة العربية

الأمير محمد بن سلمان يفتتح أعمال القمة العربية الـ 32: نؤكد على تحقيق مصلحة شعوبنا ونأمل أن تشكل عودة سورية للجامعة نهاية لأزمتها

رئيس وزراء الجزائر يثمن جهود السعودية في إعادة سورية إلى الجامعة العربية

زيلينسكي أمام القمة العربية: لم نختر الحرب.. ولن نخضع لأي محتل أجنبي

أبو الغيط: أدعو أن تكون قمة جدة لتفعيل حل الأزمات التي تشهدها الدول العربية

ملك الأردن يثمن حرص السعودية على توثيق التعاون العربي: السلام لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية

بدأت أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 32 في جدة، بحضور عدد من الزعماء والقادة العرب، وبمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ 12 عاما.

وتسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئاسة القمة العربية في دورتها الـ 32 من رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبدالرحمن.

وافتتح الأمير محمد بن سلمان أعمال القمة، وأكد في كلمته بالجلسة الافتتاحية على "تحقيق مصلحة شعوبنا" مشدداً على أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت قضية العرب المحورية.

وأضاف "يسرنا حضور الرئيس السوري بشار الأسد في هذه القمة، ونأمل أن تشكل عودة سورية إلى الجامعة العربية نهاية لأزمتها".

وقال ولي العهد السعودي: لن نسمح أن تتحول منطقتنا ميداناً للصراعات ويكفينا سنوات من الصراع عانت منها شعوبنا

وتابع: نؤكد لدول الجوار وللأصدقاء في الغرب والشرق أننا ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء بما يحقق مصالح شعوبنا ويصون حقوق امتنا.

وكان رئيس وزراء الجزائر أيمن ولد عبدالرحمن ألقى كلمة الجزائر نيابة عن الرئيس عبدالمجيد تبون قبيل تسليم رئاسة القمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث أشاد بجهود المملكة العربية السعودية في اعادة سورية إلى الجامعة العربية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.

من جهته ألقى الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي كلمةً أمام القمة العربية حيث شارك كضيف شرف قال فيها: لم نختر الحرب ولم ننخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى، وناشد المشاركين "حماية شعبنا والجالية الأوكرانية المسلمة" مؤكداً: لن نخضع لأي محتل أجنبي.

بدوره قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ان المشهد الدولي يمر بواحدة من أشد المراحل خطورة في التاريخ المعاصر، فهو زمن استقطاب وتنافس بين القوى الكبرى على حساب القوى الصغرى، وليس أمام الدول العربية سوى أن تتمسك بالمصالح العربية معياراً أساسياً بالعلاقات الدولية.

واضاف في كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة: أدعو لأن تكون قمة جدة لتفعيل حل عربي يوقف نزيف الدم في السودان، وحل الأزمات التي تشهدها الدول العربية.

وتابع: أرحب بالرئيس السوري بشار الأسد في القمة وبعودة سورية إلى الجامعة العربية، وثمة فرصة لا يجب تفويتها لمعالجة الأزمة فيها سياسياً.

وعن القضية الفلسطينية قال الامين العام لجامعة الدول العربية: ان ممارسات الاحتلال العدوانية في فلسطين لابد أن تواجه بتصد حازم من المجتمع الدولي.

من جانبه، ثمن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية حرص المملكة العربية السعودية على توثيق التعاون العربي.

وقال إن منظومة العمل العربي المشترك تستدعي التعاون بين دولنا، مؤكداً أن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة .