بحفظ الله ورعايته وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد الكويت في الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في محافظة جدة.

وكان في استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس بعثة الشرف سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.