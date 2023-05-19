قال مسؤول بالبيت الأبيض إن المفاوضين الديمقراطيين أبلغوا الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإحرازهم "تقدما مطردا" في المحادثات مع الجمهوريين التي تهدف لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.

وأوضح مسؤولون أنه تم إبلاغ بايدن بتطورات مفاوضات سقف الدين مع مساعدي رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، صباح اليوم الجمعة، خلال وجود الرئيس في اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.

وذكر أحد المسؤولين، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن "فريق الرئيس أبلغه بإحراز تقدم مطرد".

وتابع: "وجه الرئيس فريقه بمواصلة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بين الحزبين وأوضح ضرورة حماية البرامج الأساسية الخاصة بالأميركيين الكادحين وتحقيق تقدم اقتصادي على مدار العامين الماضيين بينما تتجه المفاوضات إلى مراحل متقدمة".

وأضاف أن بايدن "لا يزال واثقاً من أن الكونغرس سيتخذ الإجراء اللازم لتفادي التخلف عن سداد (الالتزامات)".

ويرفض الجمهوريون التصويت على رفع سقف الديون لأكثر من 31.3 تريليون دولار ما لم يوافق بايدن والديمقراطيون على تخفيضات في الإنفاق بالميزانية الاتحادية.

وقد تتخلف الحكومة الأميركية عن سداد بعض الديون بحلول الأول من يونيو/حزيران إذا لم يصوت الكونغرس على رفع سقف الديون.

ويخشى الاقتصاديون من انزلاق البلاد إلى الركود.

واختصر بايدن رحلته إلى آسيا ويعتزم العودة إلى بلده يوم الأحد لإنهاء المفاوضات، وألغى زيارة إلى بابوا غينيا الجديدة وأستراليا كانت ستركز على مواجهة نفوذ الصين في المنطقة.

وأدت مواجهة مماثلة في عام 2011 حول سقف الدين إلى خفض تاريخي للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما تسبب في عمليات بيع مكثفة للأسهم ورفع تكاليف الاقتراض الحكومية.