نما تراكم الديون العالمية بمقدار 8.3 تريليون دولار في الربع الأول من 2023، إلى أعلى مستوى قياسي اقترب من 305 تريليونات دولار، حيث واجه الاقتصاد العالمي "أزمة التكيف" مع تشديد السياسة النقدية السريع من قبل البنوك المركزية، وفقاً لتقرير حديث من معهد التمويل الدولي "IIF".

وقالت هيئة الصناعة المالية إن الجمع بين مستويات الديون المرتفعة وأسعار الفائدة المرتفعة أدى إلى ارتفاع تكلفة خدمة هذا الدين، مما أثار مخاوف بشأن الرافعة المالية في النظام المالي.

كانت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ترفع أسعار الفائدة لأكثر من عام في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع. رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5% و5.25%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2007، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال معهد التمويل الدولي: "في ظل الأوضاع المالية في أكثر مستوياتها تقييداً منذ الأزمة المالية 2008-2009، فإن أزمة الائتمان ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد وتؤدي إلى المزيد من" الشركات المتعثرة "- التي تقترب بالفعل من 14% من الشركات المدرجة في الولايات المتحدة"، وفقاً لما ذكره "IIF" في تقريره الفصلي "Global Debt Monitor".

وسجلت الزيادة الحادة في عبء الديون العالمية في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس زيادة فصلية ثانية على التوالي بعد ربعين من الانخفاضات الحادة خلال فترة العام الماضي من تشديد السياسة النقدية. وقادت الشركات غير المالية والقطاع الحكومي الكثير من الانتعاش.

وقال التقرير: "عند ما يقرب من 305 تريليونات دولار، أصبح الدين العالمي الآن أعلى بمقدار 45 تريليون دولار عن مستواه السابق قبل الوباء، ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة بسرعة: وعلى الرغم من المخاوف بشأن أزمة الائتمان المحتملة في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في القطاعات المصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا، فإن الحكومة لا تزال تحتاج إلى المزيد من تشديد الاقتراض إلى مستويات مرتفعة أكثر".

وأشار المعهد إلى أن شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والفجوات الكبيرة في تمويل المناخ تمارس ضغوطا على الميزانيات العمومية الحكومية. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الدفاع الوطني على المدى المتوسط بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة، والتي من المحتمل أن تؤثر على الوضع الائتماني لكل من الحكومات والمقترضين من الشركات، وفقاً لتوقعات معهد التمويل الدولي.

وقال المعهد: "إذا استمر هذا الاتجاه، فسيكون له تداعيات كبيرة على أسواق الديون الدولية، خاصة إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول".

سجل إجمالي الدين في الأسواق الناشئة رقماً قياسياً جديداً بلغ أكثر من 100 تريليون دولار، أي حوالي 250% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 75 تريليون دولار في عام 2019. وكانت الصين والمكسيك والبرازيل والهند وتركيا أكبر المساهمين في الارتفاع.

في الأسواق المتقدمة، سجلت اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة أكبر الزيادات خلال الربع.

الاضطرابات المصرفية و"أزمة التكيف"

كشف التشديد السريع للسياسة النقدية عن مراكز السيولة الهشة في عدد من البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة، وأدى إلى سلسلة من الانهيارات وعمليات الإنقاذ في الأشهر الأخيرة. وانتشر ذعر السوق الذي أعقب ذلك في النهاية إلى أوروبا وأجبر على البيع الطارئ للعملاق السويسري "كريدي سويس" إلى منافسه "UBS".

واقترح معهد التمويل الدولي أن الشركات مرت "بأزمة تكيف" مع ما أطلق عليه "النظام النقدي الجديد".

وقال إنه على الرغم من أن الإخفاقات المصرفية الأخيرة تبدو أكثر خصوصية من كونها نظامية - وأن المؤسسات المالية الأميركية تحمل ديوناً أقل بكثير (78% من الناتج المحلي الإجمالي) مما كانت عليه في الفترة التي سبقت أزمة 2007/2008 (110% في 2006) - فقد أدى الخوف من العدوى إلى زيادة كبيرة في عمليات سحب الودائع من البنوك الإقليمية الأميركية.

"نظراً للدور المركزي للبنوك الإقليمية في الوساطة الائتمانية في الولايات المتحدة، فإن المخاوف بشأن مراكز السيولة لديها يمكن أن تؤدي إلى انكماش حاد في الإقراض لبعض القطاعات، بما في ذلك الأسر والشركات التي تعاني من ضعف البنوك."

وقال معهد التمويل الدولي إن هذا الانكماش في شروط الائتمان يمكن أن يؤثر بشكل خاص على الشركات الصغيرة، إلى جانب التسبب في ارتفاع معدلات التخلف عن السداد والمزيد من "الشركات الزومبي في جميع المجالات".

ويشير مصطلح الشركات "الزومبي" – أو الشركات الحية الميتة وفقاً لمفهوم كتاب السينما في هوليوود – بأنها شركات ذات أرباح كافية للسماح لها بمواصلة العمل ودفع الفائدة على ديونها، ولكن ليس لسداد الديون، مما يعني أن أي نقود يتم توليدها يتم إنفاقها على الفور على الديون.

وقدّر التقرير أن حوالي 14% من الشركات الأميركية يمكن اعتبارها "كائنات زومبي"، مع وجود جزء كبير منها في قطاعي الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات".