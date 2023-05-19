أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مرسوما بإعفاء قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، من منصب نائب رئيس المجلس اعتبارا من اليوم الجمعة، فيما تتواصل المواجهات بين قوات الزعيمين المتناحرين.

وعين البرهان زعيم المتمردين السابق مالك عقار مكانه في منصب نائب رئيس مجلس السيادة. ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذين المرسومين موضع التنفيذ.

وشغل حميدتي منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي منذ تأسيس مجلس السيادة الانتقالي في نهاية أغسطس 2019.

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من مليون شخص نزحوا حتى الآن بسبب القتال الدائر في السودان من بينهم ربع مليون لاجئ.

وقال متحدث باسم المفوضية ماثيو سولتمارش في إفادة صحفية في جنيڤ إن الرقم يشمل حوالي 843 ألف نازح في الداخل ونحو 250 ألفا فروا إلى خارج البلاد عبر الحدود.

وتدفق اللاجئون على دول الجوار، ومنها تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، التي تعاني بالفعل من أزمات إنسانية لا تحصل على تمويل كاف لمواجهتها. وقال سولتمارش إن مصر استقبلت حتى الآن أكبر عدد من اللاجئين السودانيين، إذ وصل نحو 110 آلاف إليها منذ اندلاع الصراع الشهر الماضي.

وأضاف سولتمارش «كثير ممن تواصلوا معنا يعانون من وضع بائس وتعرضوا للعنف أو لظروف مؤلمة في السودان، وعانوا من رحلات شاقة». وأشار إلى زيادة وتيرة تدفق اللاجئين في الأسابيع القليلة الماضية، مع وصول خمسة آلاف تقريبا إلى مصر يوميا.