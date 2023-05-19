تواكب وزارة الإعلام السعودية القمة العربية الـ 32 التي تلتئم اليوم الجمعة، إذ جهزت مركزا إعلاميا خاصا يستوعب نحو 400 إعلامي وصحافي أطلقت عليه اسم «واحة الإعلام» لتغطية هذا الحدث المهم.

ويشتمل هذا المركز على أحدث الخدمات الإعلامية وتقنيات الاتصال وشاشات عرض لأعمال القمة واستديوهات تلفزيونية ومساحات تحرير صحافية علاوة على ما يحتاجه الاعلاميون من بيانات ومعلومات عن القمة.

ولم يغب الجانب السياحي عن هذا المركز إذ يقام فيه معرض تعريفي لمشاريع «نيوم» في البحر الأحمر «ذا لاين» وجزيرة «سندالة» وجبال «تروجينا» ومشروع «اكساجون» وعروض معمارية وهندسية لمدن المملكة.