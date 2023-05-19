استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بمكتبه قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقد رحب الشيخ طلال الخالد بالضيف والوفد المرافق له في هذه الزيارة، مشيدا بعمق العلاقات الوطيدة والراسخة بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وتعاونهم الدائم والمشترك على كافة الأصعدة والمستويات لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية.



حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي الشمري والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر، وعدد من كبار قادة الجيش.