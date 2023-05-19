الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تأكيداً لمبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها



التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، اليوم الرئيس فولودومير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة، وذلك على هامش الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقامة في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



هذا، وقد نقل سمو ولي العهد، حفظه الله، في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، كما تم استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقد أكد ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد، خلال اللقاء، على موقف الكويت حيال الأزمة الأوكرانية والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تأكيدا لمبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفق حدودها المعترف بها دوليا.



حضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي.