بحفظ الله ورعايته، غادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، والوفد الرسمي المرافق لسموه بعد عصر اليوم المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بعد أن ترأس سموه وفد الكويت في الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في محافظة جدة.



وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس بعثة الشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح الناصر.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.