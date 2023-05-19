استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس فلودومير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، على هامش القمة العربية التي عقدت في جدة اليوم.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنه جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال الاستقبال حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية- الروسية سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.



من جهته، أشاد الرئيس الأوكراني بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.