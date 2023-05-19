القاهرة ـ ناهد إمام



استقبلت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية صباح امس أولى رحلات شركة FLY OYA الليبية قادمة من مطار معيتيقة إلى مطار برج العرب.



وقد صرح م.إبراهيم فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات، بأن ذلك يأتي في إطار مجموعة التعاقدات التي تقدمها شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية للشركات الأخرى، والتي تعكس ثقة شركات الطيران العالمية في الخدمات الأرضية التي تقدمها الشركة بما لها من خبرات كبيرة ومتعددة في هذا المجال.



وحرص م.فادي غانم مدير محطة برج العرب ومجموعة العمل، على الترحيب بشركة FLY OYA الليبية وتقديم الخدمة الأرضية للطائرة على أعلى مستوى بما يتوافق مع المقاييس العالمية، كما تم أيضا تجهيز مجموعة العمل والمعدات الخاصة لخدمة رحلة الطيران.



هذا، ومن المقرر أن تسير شركة FLY OYA الليبية رحلاتها بواقع رحلتين أسبوعيا أيام الإثنين والجمعة كتشغيل أولي، ومن المخطط زيادة الرحلات في الفترة القادمة.