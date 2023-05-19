قالت وسائل إعلام أميركية إن القيادة المركزية بالجيش الأميركي تحقق بإمكانية تسبب هجوم بطائرة مسيرة بمقتل مدني، متراجعة عن مزاعم بأنها قتلت قياديا في تنظيم «القاعدة» في الهجوم الذي شنته على شمالي إدلب في 3 مايو الحالي.



وكانت القيادة المركزية ذكرت في بيان سابق لها أنها ستقدم المزيد من المعلومات «مع توفر تفاصيل العمليات». وتفاخر مسؤولو القيادة المركزية الأميركية بنجاح العملية، واثقين من أن الضربة قد أنجزت مهمتها، رغم صعوبة تحديد هدف الضربة بشكل قاطع، لكن صحيفة واشنطن بوست الأميركية قالت إن المسؤولين العسكريين الأميركيين تراجعوا عن روايتهم الأولى، ونقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) أن «هناك شكوكا الآن داخل (الپنتاغون) حول هوية الشخص الذي قتل» في غارة ببلدة قورقانيا شمالي إدلب.



وأضاف أحد المسؤولين، «لم نعد واثقين من أننا قتلنا مسؤولا كبيرا في القاعدة»، وفق ما ذكرته الصحيفة في تقرير لها.



وقدم المسؤول الآخر وجهة نظر مختلفة قليلا، قائلا: «على الرغم من أننا نعتقد أن الضربة لم تقتل الهدف الأصلي، فإننا نعتقد أن الشخص هو من (القاعدة)».



ويأتي الاعتراف بعد أن شكك خبراء «الإرهاب» وعائلة القتيل وشهادات محلية في بيان وزارة الدفاع.



وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، مايكل لاورن، عبر بيان في 18 من مايو، إن المسؤولين على علم بالتقارير عن سقوط ضحايا مدنيين ويواصلون تقييم النتيجة.



وزودت الصحيفة الأميركية أربعة خبراء في «الإرهاب» بتفاصيل حادثة استهداف الرجل، وشككوا بدورهم من انتمائه إلى «القاعدة».



وكانت مواقع محلية سورية نقلت شهادات محلية، تشير إلى أن الشخص الذي استهدفه طيران مسير أميركي في بلدة قورقانيا شمالي إدلب هو مدني ستيني يعمل في رعي الأغنام ولا ينتمي لأي فصيل، ولم يشارك في العمل العسكري في سورية.



وبعد حوالي ساعة من القصف، قال «الدفاع المدني السوري»، عبر «فيسوك»، إن الرجل المدعو لطفي حسن مسطو، قتل بقصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية، استهدفته في أثناء عمله برعي الأغنام.