قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا نية لبلاده سحب قواتها من شمال سورية، معتبرا أن الخطر الإرهابي لا يزال مستمرا على حدود بلاده، في اشارة الى الميليشيات الكردية التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، ما قد يشكل عقبة في طريق التطبيع بين أنقرة ودمشق التي تعتبر ذلك شرطا لتحسين العلاقات بينهما.



وتعليقا على طلب دمشق انسحاب القوات التركية الذي تعتبره احتلالا، قال اردوغان في مقابلة مع قناة «سي.إن.إن» الأميركية الجمعة، إن تركيا ستحافظ على انتشار قواتها في سورية إذ إن لديها أكثر من 900 كيلومتر من الحدود المشتركة معها، وهناك تهديد «إرهابي» مستمر يستدعي الوجود العسكري، حيث تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) اللتين تسيطران على شمال شرق سورية جماعات ارهابية.



وفيما يتعلق بقضية اللاجئين السوريين والتي كانت احد اهم محاور الاستقطاب في الانتخابات الرئاسية، قال أردوغان إن المعارضة تدعو الى ترحيل شامل للاجئين السوريين من تركيا، علما أن الحكومة الحالية تشجع على عودة نحو مليون سوري إلى بلدهم «بعد تهيئة البنية التحتية لهم فيها»، وأضاف أن المنظمات غير الحكومية التركية تبني منازل للاجئين في شمالي سورية لتمكينهم من العودة إلى وطنهم.



وأشار اردوغان إلى أن صداقته مع الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين قد تمكنه من فتح باب تعاون وتضامن في «حربنا ضد الإرهاب في شمال سورية وهذا الأمر يتطلب تعاونا وثيقا. وإذا تمكنا من القيام بذلك فلن تكون هناك عقبة أمام تطبيعنا مع سورية».



وفي الشأن الداخلي، قال اردوغان «أؤمن أن شعبي سيظهر الديموقراطية التركية القوية في الانتخابات» بجولتها الثانية 28 مايو، وأضاف: خصمي الحالي شارك خمس عشرة مرة ضدنا في الانتخابات وخسر في كل مرة. أنا متأكد من أن شعبي سيتصرف هذه المرة أيضا بديموقراطية تركية قوية، في اشارة الى منافسه في الانتخابات الرئاسية مرشح المعارضة كمال كليتشدار اوغلو.



وقد استقبل اردوغان المرشح سنان أوغان الذي حل ثالثا في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية، والذي حصل على 5% من الأصوات، وهي تشكل كتلة وازنة قد تشكل بيضة القبان في الجولة الثانية.



كما التقى كليتشدار اوغلو أوغان الذي أعلن انه سيحدد المرشح الذي سيدعمه خلال الاسبوع المقبل.