

مبارك الخالدي



تغلب القادسية على ضيفه كاظمة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الثامنة من القسم الثالث لدوري زين الممتاز. وبهذه النتيجة، توقف رصيد «البرتقالي» عند 43 نقطة وابتعد عن المنافسة على اللقب فيما تقدم «الأصفر» برصيده إلى النقطة 41 بالمركز الرابع.



سجل لكاظمة ناصر الفرج من ركلة جزاء (27)، وتعادل للقادسية ابراهيما تانديا (68) واضاف الهدف الثاني نايف زويد (85).



وجاء الشوط الأول في مستوى أقل من المتوسط ولم يظهر كاظمة بمستواه المتوقع، وساد البطء تحركات اللاعبين في الوسط والأطراف.



وفي المقابل، كان القادسية بعناصره الشابة التي دخل بها المباراة الأكثر خطورة، إذ دفع المدرب محمد إبراهيم في المقدمة بعبدالله العوضي ومشعل خالد وسلمان البوص وفي حراسة المرمى عبدالعزيز البحر، وكاد الواعد خالد يدرك مرمى الحارس فيصل السبيعي مبكرا لكن تسديدته مرت جوار القائم الأيسر، وتلقى جاي ديمبلي تمريرة طولية استقبلها بشكل جيد وسددها بقوة لكن الحارس الواعد البحر أبعدها ببراعة (13) ومن ركلة جزاء تحصل «البرتقالي» على مبتغاه وتقدم بالنتيجة بأقدام ناصر الفرج الذي نفذ الركلة بقوة في سقف مرمى البحر (27)، ومر ابراهيما تانديا من دفاعات كاظمة وسدد بقوه لكن الكرة مرت جوار القائم الأيمن (39)، وفي الوقت بدل من الضائع من الشوط الاول اهدر البوص فرصة ادراك التعادل بعد الهفوة الدفاعية لكنه سدد الكرة في جسد الحارس السبيعي (47).



وفي الشوط الثاني عاد «الأصفر» لأجواء المباراة بعد أن دفع المدرب ابراهيم بلاعبي الخبرة بقيادة بدر المطوع، ومن تمريرة طولية من خالد ابراهيم إلى ابراهيما الذي مر من الدفاع وسدد الكرة لم ينجح الحارس السبيعي في التعامل معها لتسكن الشباك (68)، وكاد عيد الرشيدي يضاعف النتيجة لكنه كرته مرت جوار القائم الايسر (80)، واضاف نايف زويد الهدف الثاني بتحضير جيد من الرشيدي ليضع الكرة في الشباك (85).



وأدار اللقاء بنجاح الحكم المونتنيغري نيوكالا دابا نوڤيتس.