قال الڤاتيكان إن رجلا ألقي القبض عليه وسيخضع لعلاج طبي إلزامي بعد أن اخترق أمن الڤاتيكان واقتحم إحدى البوابات وهو يقود سيارة بسرعة كبيرة.



واوضح الڤاتيكان، في بيان، ان شرطيا من حرسه أطلق النار من بندقية وأصاب السيارة، ووصف الرجل بأنه في الأربعين من عمره وفي حالة ذهنية غير مستقرة.



ولم يقترب الرجل من دار الضيافة على الجانب الآخر من مدينة الڤاتيكان حيث يعيش البابا فرنسيس.



وقال البيان إن الاختراق الأمني وقع في نحو الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي مساء الخميس، حين اقتحم الرجل بسيارة بوابة سانت آن، وهي أحد المداخل المتعددة التي تفصل الدولة المدينة ذات السيادة التي تبلغ مساحتها حوالي 108 فدادين عن روما.



وقال الڤاتيكان إن المدعي العام استجوب الرجل الذي كان برفقته محام، ونقل الرجل لاحقا إلى وحدة للطب النفسي في مستشفى في روما للخضوع لعلاج طبي إلزامي.



وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى لم تكشف هويتها، إن الرجل قام بمحاولتين سابقتين لدخول الڤاتيكان قائلا إنه يريد التحدث إلى البابا، لكن الحرس رفض دخوله.