ناصر العنزي



توج الكويت " العميد " بطلا لدوري زين الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 قبل جولتين من الختام بعد فوزه على منافسه العربي بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى "49" نقطة وبفارق المواجهات عن ملاحقيه العربي وكاظمة ولكل منهما 43 نقطة، وستكون مباراتا الجولتين الأخيرتين مجرد تحصيل حاصل بعدما حسم نجوم الكويت المنافسة في مواجهة اليوم الجمعة بجدارة واستحقاق .. وبذلك حافظ "العميد" على لقبه وانفرد بصدارة أكثر الفرق فوزا باللقب للمرة "18" متخطيا العربي والقادسية "17" مرة ، واحتفل اللاعبون مع جماهيرهم على ملعب صباح السالم تتويجا لأحقيته بالبطولة بنظام اداري محترف ولاعبين أكفاء وجهاز فني بقيادة المدرب الصربي بوريس بونياك .



ويمكن القول ان الشوط الأول كان مثاليا للغاية من الطرفين وبرتم سريع للغاية لم تهدأ به الكرة لحظة وخصوصا الكويت إلا أن الكرة عاندته كثيرا وكأنها ترفض الدخول الى المرمى ، وقد زج مدرب الأبيض بونياك بكل عتاده الهجومي ممثلا في محمد مرهون وعمرو عبدالفتاح وياسين العامري وياسين الخنيسي وهدد مرمى خصمه طويلا لكن لاعبيه لم يحسنوا التعامل مع الكرات السانحة للتسجيل ، وشكل العامري خطورة على خصمه في الجهة اليمنى وكان مزعجا لدفاع الاخضر وسدد كرتين خطيرتين حولهما سليمان عبدالغفور اليقظ إلى ركنية " 6 و 20" فيما لم يحسن العامري في الثالثة عندما أوقف الكرة بمهارة إلا أنه سدد كرة طائشة بعيدا عن المرمى (29)، ونتيجة لضغطه المستمر حصل الكويت على أثمن فرصة لم يحسن مهدي برحمة استغلالها وهو على بعد خطوات من المرمى (34) وبذلك أضاع الكويت فرصة التقدم من بين يديه بعدما لعب شوطا انضباطيا بنهج هجومي بحت.



أما العربي فقد احتاج لمن ينهي كرته بالشكل الصحيح حيث نظم هجمات سريعة لم تأت بمثل ما أراد مدربه سفيكو الذي احدث تغييرات في تشكيلته وأشرك سلمان العوضي وبسام الصرارفي في المقدمة وفي الجناحين محمد صولة والسنوسي الهادي وظهر صولة "أخطر" من زميله حيث اقتحم دفاع الخصم أكثر من مرة وكاد يفتتح التسجيل مبكرا بتسديدة صاروخية حولها الحارس عبدالرحمن كميل إلى ركنية "4" .. يذكر ان الاخضر غاب عنه اثنان من اهم لاعبيه وهما سلطان العنزي وطارق بوعبطة للإيقاف.



وفي الشوط الثاني خطف البحريني محمد مرهون هدف التقدم بضربة رأس متقنة بتمريرة من عمرو عبدالفتاح (60 )متوجا جهود فريقه بهدف جميل ، ورد بعدها القائم قذيفة من ياسين العامري (64) ، وسيطر بعدها الابيض على مجريات اللعب . وأضاف ياسين الخنيسي الهدف الثاني بعد تمريرة علي حسين (76 ) .. وأدار المباراة الحكم اليوناني سيدروبولوس وأجاد في إدارتها.