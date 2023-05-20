ألاء خليفه

أعلنت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.رواء الجارالله، أن عمادة القبول والتسجيل تتابع سير الخطة الزمنية لعمليات التسجيل والسحب والإضافة خلال الفصل الدراسي الصيفي 2023/2022، والتي بدأت بتاريخ 2023/5/9 وتستمر حتى 2023/6/7؛ إذ سيتم طرح ما يزيد عن 1250 شعبة دراسية لخدمة 41656 طالبًا.



وأفادت د.الجارالله أنه مع انتهاء الفترة الأولى للتسجيل استكمل أكثر من ال 21 ألف طالب تسجيلهم في الفصل الصيفي، مبينةً أنّ العمادة ستقوم غدًا الأحد الموافق 2023/5/21 بدراسة جميع المقررات المطروحة، وتوفير مقاعد إضافية لمجموعة من المقررات؛ ليتمكن من هم على قوائم الانتظار من استكمال جداولهم، لافتةً أنه سيتم إلغاء قوائم الانتظار يوم الاثنين، ويتلوها بعد ذلك إلغاء أولي للشعب غير المستوفية للشروط.



ومن باب الحرص على تلبية احتياجات الطلبة الخريجين والمستمرين فقد قامت العمادة بجهود حثيثة لتوفير المزيد من الشعب والتي سيتم طرحها خلال الأسبوع المقبل تزامناً مع فتح باب التسجيل للطلبة مرة أخرى يوم الثلاثاء 2023/5/23 وفقًا لفترات زمنية محددة للتسجيل في الفترة الثانية من الفصل الدراسي الصيفي.