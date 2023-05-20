عبدالكريم العبدالله

أعلنت مدير إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة د.ريم الرضوان، عن أن موسم حملات التبرع بالدم للصيف بالتعاون مع وزارة الداخلية والدفاع تحت عنوان ( دمي للكويت ) اسفرت عن تجميع ما يعادل 230 كيس دم يضاف للمخزون الاستراتيجي تعزيزاً لضمان امدادات كافية ومأمونة ومستدامة من الدم ومشتقاته .

وذكرت في تصريح لـ"الأنباء"، أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية والإنسانية للتبرع بالدم كما تشكّل هذه الحملات دعم للمخزون الاستراتيجي للدم .

وتقدمت د.الرضوان بالشكر الجزيل إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، كما شكرت منتسبي الجيش الكويتي ووزارة الداخلية على تعاونهم وتجاوبهم لهذه الحملات .