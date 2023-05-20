أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية.

وتضمن القرار:



مادة أولى



تشكل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية كل من:



1 - وكيل وزارة الداخلية.



2 - وكيل وزارة الصحة.



3 - نائب وزير الخارجية.



4 - وكيل وزارة التجارة والصناعة.



5 - مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.



6 - وكيل ديوان الخدمة المدنية.



7 - مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.



8 - مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



9 - الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.



10 - مدير الإدارة المركزية للإحصاء.



مادة ثانية



على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.