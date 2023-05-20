أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية.
وتضمن القرار:
مادة أولى
تشكل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية كل من:
1 - وكيل وزارة الداخلية.
2 - وكيل وزارة الصحة.
3 - نائب وزير الخارجية.
4 - وكيل وزارة التجارة والصناعة.
5 - مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
6 - وكيل ديوان الخدمة المدنية.
7 - مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
8 - مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
9 - الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
10 - مدير الإدارة المركزية للإحصاء.
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.