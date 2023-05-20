أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني قرارا وزاريا بإيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في بعض مؤسسات التعليم العالي بالمملكة المحتدة.

وجاء في القرار:



مادة أولى



إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في مؤسسات التعليم العالي التالية:



1 - University of Salford بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات.



2 - De Montfort University بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات.



3 - Brunel University London بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات.



4 - University of Central Lancashire بدرجة البكالوريوس تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية فقط.



5 - University of Brighton بدرجة البكالوريوس تخصص الصيدلة (MPharm) فقط.

مادة ثانية



لا ينطبق هذا القرار على:



1 - الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين في الدراسة قبل صدور هذا القرار.



2 - الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي - لندن للدراسة قبل صدور هذا القرار.

مادة ثالثة



يُلغى كل نص يخالف ما ورد في هذا القرار.

مادة رابعة



يسري هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.