أسست بنظام شركة الشخص الواحد تحت مظلة «تشجيع الاستثمار»

عقدها لمدة 5 سنوات يجوز تجديدها.. وتمارس 6 أنشطة رئيسية

تقدم في الكويت خدمات الاستشارات التسويقية وترويج المنتجات

علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن شركة «غوغل» أنهت خلال الشهر الجاري تأسيس شركتها الكويتية تحت اسم «شركة غوغل للخدمات السحابية» بنظام شركة الشخص الواحد وبرأسمال بلغ 600 ألف دينار، مملوكة بالكامل لشركة غوغل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا انلميتد، وذلك وفقا لقانون تشجيع الاستثمار المباشر.



وتفصيليا، تأسست شركة غوغل للخدمات السحابية في الكويت بموجب قرار مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم 86 /2023، إذ تأسست شركة الشخص الواحد وفقا لما نصت عليه أحكام قانون الشركات رقم 1 /2016 ولائحته التنفيذية، ولأحكام القانون رقم 116/2013 بشأن تسجيع الاستثمار المباشر في الكويت ولائحته التنفيذية ووفقا للقواعد والضوابط والأسس والمعايير التي يصدرها مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.



وجاء في عقد التأسيس أن مدة عقد الشركة 5 سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار مالك رأسمال الشركة، وإذا لم يصدر قرار بالمد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها امتدت مدة الشركة تلقائيا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المذكورة في العقد وبالشروط نفسها.



ووفقا لعقد التأسيس، فقد حددت للشركة 6 أغراض لممارستها داخل الكويت يمكن تفصيلها كما يلي:



1- أنشطة البرمجة الحاسوبية.



2- الخدمات الفنية والتقنية والحاسوبية.



3- إدارة المرافق الحاسوبية.



4- تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة.



5- ترويج المنتجات.



6- استشارات تسويقية.



وجاء في عقد التأسيس أنه يجوز للشركة أن تمارس أعمالا مشابهة أومكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة، كما يحظر عليها ممارسة الأنشطة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2015 بشأن تحديد قائمة بالاستثمارات غير الخاضعة لأحكام القانون رقم 116 /2013.