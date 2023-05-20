أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت لقيام مجموعة مسلحة باقتحام وتخريب مبنى سفارة دولة قطر الشقيقة في العاصمة السودانية الخرطوم.



وأكدت الوزارة على رفض الكويت القاطع لكل أشكال العنف والتخريب ومن استمرار هذه الأعمال العدائية التي تستهدف مقار البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية السودانية الشقيقة والتي تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولاتفاقية ڤيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام 1961.



وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية وكل الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيقة للتحرك الفوري لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الديبلوماسية والمباني التابعة لها والعمل على ضمان أمن وسلامة طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.