منصور السلطان - عبد الله قنيص



‏ أعلنت وزارة الداخلية عن إلحاق (598) من منتسبي وزارة الداخلية المتقاعدين بدورة إعادة الخدمة (ضباط الصف والأفراد) غداً الأحد.



‏وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي: إلحاق المتقاعدين يأتي انطلاقا من توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بتعزيز قوة الشرطة بالعناصر البشرية من ذوي الخبرة العملية ممن لديهم خدمات وخبرات سابقة في وزارة الداخلية والجهات العسكرية من المتقاعدين أو ممن انتهت خدمتهم، وذلك لإتاحة الفرصة لرغبتهم في العودة لشرف الخدمة والاستفادة من مسيرتهم العملية ومساهتمهم في خدمة الوطن.