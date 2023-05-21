بيروت ـ عامر زين الدين



فضل رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط لو أن «القوى السياسية اللبنانية تنصرف الى معالجة شؤون لبنان محليا، وعدم الغرق في التوقعات، وأن نذهب الى التوافق الذي دعينا اليه منذ اللحظة الاولى، لإتمام انتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق مسار المؤسسات الدستورية، لكي نبدأ بإخراج لبنان من قعر الهاوية، وذلك يتطلب التلاقي والحوار الداخلي قبل أي شيء».



كلام النائب جنبلاط جاء في تصريح على هامش لقاءات السبت في قصر المختارة.



وجدد جنبلاط «دعوته الجميع للالتزام بالمسؤوليات الوطنية والعمل الحثيث على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والداخلية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تعمل على اخراج لبنان من أزماته المتفاقمة، دون انتظارات الخارج وهدر المزيد من الوقت وإضاعة الفرص».