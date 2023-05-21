أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار أنه لا بديل للسلام إلا السلام ولا مدخل للسلام إلا من باب الحوار.



وقال عقار، في بيان وجهه للشعب السوداني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية «أتوجه برسالتي لقيادة قوات الدعم السريع: لا بديل لاستقرار السودان إلا عبر جيش مهني واحد وموحد، يراعي التعددية السودانية، تجربتنا أثبتت أن الحرب لا يوجد فيها منتصر والخاسر فيها هو الوطن، وإنه لا بديل غير الاستماع لصوت العقل والتعقل والجلوس بقلب مفتوح وعقل أكثر انفتاحا لتفاوض لا نرجو فيه غير مصلحة الوطن وسلامة وأمن المواطنين».



وأشار إلى تسخير كل قدراته وبذل كافة استطاعته لاستكمال ما بدأه وزملاؤه للعمل على التوصل لإيقاف إطلاق نار دائم، ثم العمل على إيقاف الحرب بشكل مستدام، والعمل على تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية الواقعة على أبناء الشعب السوداني، العالقين في مناطق الحرب، والعالقين في المعابر، والنازحين واللاجئين، والعمل على استعادة الخدمات الأساسية وتوفير العون الإنساني من ماء وغذاء ودواء والاحتياجات الأساسية لكافة المتضررين من الحرب وللمواطنين والمواطنات في جميع أنحاء البلاد.



وأوضح أنه سيعمل وبشكل عاجل مع أبناء الشعب السوداني كافة والأصدقاء في المجتمع الإقليمي والدولي، وخصوصا مبادرة رؤساء دول الإيقاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبقية أطراف المجتمع الدولي، على التنسيق فيما بينهم وحشد الدعم لإيقاف الحرب بشكل عادل ودائم يضمن السلام واستقرارا طويل الأمد في السودان، ثم العمل على إعادة البناء والتعمير.



وشدد على العمل لاستكمال مسار التحول المدني الديموقراطي الذي رفعت راياته ثورة ديسمبر المجيدة على أسس تضمن مشاركة جميع السودانيين دون إقصاء واستصحاب لتجارب وخبرات السودانيين العديدة.