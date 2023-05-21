

منصور السلطان



استطاع رجال دوريات إسناد المديرية من إلقاء القبض على مواطن «سوابق»، تبين تورطه في عدة قضايا سلب لوافدين بانتحال صفة رجل أمن، هذا وعثر بحوزة المتهم على مواد مخدرة وسلاح هوائي.



ووفق مصدر أمني أفاد بأنه خلال تجول احدى دوريات إسناد مديرية امن الاحمدي مساء امس في منطقة المهبولة، تم الاشتباه بسيارة تتوقف بين تجمع وافدين من الجنسية الآسيوية، وبعد التوجه لها حاول قائدها الهرب، فتم الإمساك به، حيث تبين أنه لا يحمل إثباتا شخصيا، وبالاستعلام عنه اتضح انه مواطن من أرباب السوابق، وأنه ينوي سلب الوافدين بعد ادعائه بأنه رجل أمن، وبتفتيشه احترازيا عثر معه على علبة بداخلها مادة يشتبه أنها مخدرة وسلاح هوائي يستخدمه خلال عمليات السلب التي يقوم بها، وعليه تم اقتياده وإحالته إلى الجهات المختصة.