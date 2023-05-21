كشفت الهيئة السعودية للفضاء عن اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين: ريانة برناوي وعلي القرني، ضمن طاقم المهمة العلمية التي ستتوجه إلى الفضاء اليوم.



وينطلق رائدا الفضاء السعوديان إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، في رحلة علمية تمثل حدثا تاريخيا للسعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.



وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للفضاء، قد استقبل مؤخرا رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، وتمنى لهما التوفيق في الرحلة العلمية وعودة آمنة إلى أرض الوطن، مشيرا إلى الآمال الكبيرة المعقودة عليهما كسفيرين وممثلين للوطن في محطة الفضاء الدولية. وأوضحت الهيئة السعودية للفضاء أن صاروخ «فالكون 9» ومركبة «دراغون» على منصة الإطلاق استعدادا لنقل طاقم مهمة AX-2 التي تضم رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.



وذكرت الهيئة أن هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج السعودية لرواد الفضاء، الذي تم إطلاقه في 22 سبتمبر 2022، وتتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية ينفذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة.