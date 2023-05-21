القاهرة - محمد صلاح



اعترفت الفنانة دينا الشربيني بأنها تعيش هذه الفترة قصة حب، تتمنى أن تنتهي بالزواج والارتباط الرسمي. وطلبت من محبيها عدم الاجتهاد في معرفة هوية الحبيب المجهول، مؤكدة أنها ستعلن على الهواء اسم وشخصية العريس في حالة الإقدام على خطوة الزواج، لافتة الى أنها ستكون أسعد إنسانة بمشاركة جمهورها سعادتها، رافضة الخوض في تفاصيل قصة الحب أو إعلان كيف تعرفت عليه، وأكدت أنها سعيدة بهذه المشاعر التي تعيشها حاليا.



وأبدت دينا سعادتها بالنجاح المبهر الذي حققه فيلمها «يوم 13» الذي يعرض حاليا بدور العرض وتصدر قائمة الأعلى إيرادا، ويشارك في بطولته: أحمد داوود وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف وإخراج وائل عبدالله.