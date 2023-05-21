في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، تم تشويه سمعة الدهون بعد ارتباطها بشكل روتيني بأمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.



لكن الأبحاث الحديثة أشارت إلى أن السكر هو عدو الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون مثل الكيتو، التي تكسب ثناء المجتمع العلمي.



وتزعم دراسة جديدة أنها وضعت الجدل حول ما الأسوأ: الدهون أم السكر، في الاختبار النهائي - من خلال دراسة أي واحد يقتلك بشكل أسرع، أو نظام غذائي غني بالدهون أو عالي الكربوهيدرات.



ووجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون يمكن أن يقلل من خطر الموت كل عام بنسبة تصل إلى 34%. وفي الوقت نفسه، أدت النظم الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات إلى زيادة خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 38%.



وكتب الباحثون: «تدعم نتائجنا أهمية الحفاظ على نظام غذائي منخفض الدهون صحي مع دهون مشبعة أقل في منع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب والسبب المحدد بين الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن».



وفي هذه الدراسة ارتبطت جميع نتائج (النظام الغذائي المنخفض الدهون) بانخفاض إجمالي الوفيات، ما يشير إلى فوائد صحية ملحوظة لخفض الدهون الغذائية من أجل الصحة مرة أخرى.



وكانت النتائج مماثلة لتلك التي تم الحصول عليها من العديد من الدراسات المستقبلية واسعة النطاق والتجارب العشوائية ذات الشواهد، التي اقترحت أيضا انخفاض في الدهون المشبعة الغذائية.



وتم تمييز الدهون المشبعة والمتحولة بشكل خاص على أنها الأفضل لتجنبها. وغالبا ما يوجد الأول في اللحوم الحمراء والزبدة والجبن والحليب كامل الدسم. وهذا الأخير شائع في الأطعمة المصنعة والمقلية.



ومع ذلك، هناك بعض الدهون الصحية. ومن المعروف أن الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون والأسماك والمكسرات تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم وتعزيز صحة الدماغ.



ويمكن أيضا استخدام الدهون كمصدر للطاقة للجسم، حيث يزعم البعض أنه من الأصح تدريب الجسم على استخدامه كمصدر رئيسي للطاقة. وأدى ذلك إلى ظهور الحميات الكيتونية المعروفة أيضا باسم «كيتو»، وأول ما برز هو نظام أتكينز الغذائي، الذي طوره طبيب القلب روبرت أتكينز في الستينيات.



المصدر: «ديلي ميل»