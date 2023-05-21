بدأ الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج امس الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو.



وتوجه الناخبون الأتراك في الخارج إلى صناديق الاقتراع في دول عديدة في آسيا وأوروبا بينها: أذربيجان وتركمانستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان، بحسب وكالة «الأناضول» للأنباء.



ويوجد في ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم وتضم نحو 1.5 مليون تركي مؤهل للتصويت.



وفي إسبانيا صوت الناخبون الأتراك الإدلاء في صناديق الاقتراع بالسفارة التركية في العاصمة مدريد والقنصلية في مدينة برشلونة. ويحق لنحو 3.4 ملايين تركي التصويت في الخارج، من إجمالي أكثر من 64 مليون ناخب، وسيستمر تصويت الناخبين في الخارج حتى 24 الجاري.



وأفادت وكالة «الأناضول» ببدء التصويت للناخبين الأتراك عند المنافذ الحدودية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك عند المنافذ: «إيبصالا»، و«كابي كولة» و«بازار كولة»، و«حمزة بيلي» و«دره كوي» وهي بوابات حدودية تركية مع البلدان الأوروبية.



وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أن التصويت في الخارج في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سيكون في 151 ممثلية تركية لدى 73 دولة.