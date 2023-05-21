القاهرة - ناهد امام



أعلن م.عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم تسليم 4 عمارات تضم 96 وحدة سكنية مسلسل 2.1 المرحلة الأول ومسلسل 1 للمراحل الأخرى بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2023/05/21.



وأوضح الغيطي أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 50، اليوم، ووحدات العمارة رقم 51، غدا الإثنين الموافق، ووحدات العمارة رقم 56، بعد غد الثلاثاء، ووحدات العمارة رقم 57، يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023.



وأشار الغيطي إلى أنه على العميل التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه إلى جهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة وتسلم خطاب للموقع لمعاينة وتسلم الوحدة.



وفي سياق متصل، تابع م.عبدالرؤوف الغيطي، بعض أعمال الأسفلت في منطقة اللوتس الجنوبية بالتجمع الخامس، وكذلك أعمال طرق محور جمال عبدالناصر وأعمال تطوير امتداد التسعين الشمالي.