بينت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء أن هناك دراسة يتم إجراؤها حاليا لتعديل أسعار شرائح بيع الكهرباء في البلاد، مبينة أن الشرائح الثلاث الأولى للمستهلكين ستبقى ضمن دائرة الدعم، ولكن بأسعار جديدة سيتم إصدارها لاحقا، فيما سيكون السعر الجديد للشريحة الرابعة خارج دائرة الدعم الحكومي.



وبررت الوزارة بحسب موقع «أثر» المقرب من السلطة، رفع أسعار الكهرباء بزيادة التكاليف الكبيرة لإنتاج الكيلو واط الساعي.



وعلقت المصادر بالإشارة إلى أن رفع أسعار الكهرباء المحتمل حاليا «سيزيد الأعباء على السوريين بشكل كبير جدا في ظل الظروف الحالية، خاصة أصحاب الدخل المحدود».



ويؤكد الخبراء، أنه بحسبة بسيطة ومقارنة بالتعديل الماضي فإن المنزل الذي يبلغ استهلاكه 600 كيلو واط في الدورة، سيدفع فاتورة كهرباء بقيمة 3600 ليرة سورية، بعد أن كانت قيمتها 1200 ليرة سورية.



وفيما يخص الشريحة الثانية والتي تتراوح كمية استهلاكها ما بين (601 ـ 1000 كيلو واط ساعي) فإن المنزل الذي استهلاكه 1000 كيلو واط خلال دورة ستبلغ فاتورة منزله 10800 ليرة.



أما الشريحة الثالثة، فقد حددتها وزارة الكهرباء بالكمية التي تتراوح ما بين (1001 ـ 1500 كيلو واط ساعي) وهذه كان يباع كل كيلو واط منها بسعر 20 ليرة سورية، فإن المنزل الذي يبلغ استهلاكه 1500 كيلو واط، ستصل فاتورة استهلاكه إلى 43800 ليرة سورية كحد أدنى.



وفيما يتعلق بالذي يزيد استهلاكه عن 1500 كيلو واط خلال الدورة الواحدة، فإن المنزل الذي يصل استهلاكه إلى 2000 كيلو واط ستصل فاتورة منزله إلى 448 الف ليرة سورية أي ما يساوي ثلاثة أضعاف راتب الموظف حاليا.