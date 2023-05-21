أعلنت شركة هوندا الغانم عن إطلاق النسخة الأحدث والأسرع على الإطلاق من سيارتها سيفيك تايب آر في إصدارها لعام 2023 وذلك في حفل الإطلاق الذي تم في معرض الشويخ للصيانة، بحضور محبي ومنتظري هذا السيارة، بالإضافة إلى العديد من المؤثرين في مجال السيارات.



وتمثل سيفيك تايب آر الطراز الرائد الأول من نوعه في المنطقة، وتسهم في توسيع العروض المميزة التي تقدمها هوندا. ويرتبط اسم سيفيك تايب آر بشكل وثيق مع سباقات السيارات، وسرعان ما اكتسبت السيارة شهرة واسعة مع الإطلاق الأول على مستوى العالم. ويستند إطلاق السيارة الجديدة إلى سعي هوندا لإعادة تصور مفهوم الأداء الرياضي الحقيقي، والارتقاء بمتعة القيادة إلى مستويات جديدة.



تصميم يعكس الطابع الرياضي



يستوحي التصميم الخارجي لسيارة سيفيك تايب آر مفهومه من تصاميم سيارات السباق، ويتكامل مع خصائص الديناميكا الهوائية المتطورة لمنح السيارة مظهرها الذي يمزج الأناقة مع القوة والتطور الفائق، وتضم السيارة الجديدة مزايا رائدة من فريق هوندا ريسينغ ديفيلوبمنت ساكورا سوبر جي تي، والتي تعزز كفاءة الديناميكا الهوائية للسيارة، وتولد قوة ضاغطة أكبر لتحسين ثبات السيارة في السرعات العالية. كما يتضمن الجسم الخارجي للسيارة عددا من التصاميم المبتكرة لمزايا الديناميكا الهوائية بهدف تعزيز انسيابية الهواء في المصدات الأمامية والخلفية، وتحقيق القدر الأكبر من الثبات والتحكم. ويضم المصد الأمامي قنوات لتوجيه الهواء نحو الأقراص الأمامية، ما يسهم في حماية المكابح من التآكل وتحسين قدرة السيارة على التوقف.



تجربة غامرة في قمرة القيادة



تم تصميم مقصورة سيارة تايب آر الجديدة لتوفير أرقى تجارب القيادة الغامرة التي تمزج المتعة مع المزايا والتفاصيل التي تركز على الأداء.



وتم تزويد السيارة بمقاعد جلدية عالية المتانة وحمراء اللون، والتي تم تصميمها خصيصا لتعزيز ثبات السائق في المنعطفات، ومنحه قدرة أكبر على التحكم بعمليات المناورة وتغيير السرعة.



وتوفر الدواسات الرياضية المصنوعة من الألمنيوم قدرا كبيرا من الثبات، وتمتاز بخفة الوزن التي تسهم في خفض وزن السيارة بشكل عام.



وتشكل كل واحدة من سيارات سيفيك تايب آر نسخة فريدة بحد ذاتها، ولذلك فقد تم تثبيت لوحة رقم تسلسلي فريدة على فتحة نظام التكييف لتحديد تسلسلها في الإصدار المحدود لهذا الطراز.



وتأتي عجلة القيادة في سيارة تايب آر مكسوة بجلود ألكانتارا لتعزيز ثبات اليدين عليها، ومزينة بتطريزات حمراء تتناغم مع ألوان المقاعد الأمامية المستوحاة من سيارات السباق. وتم تزويد عجلة القيادة بأدوات تحكم متعددة الوظائف لتسهيل عملية القيادة والتحكم بالنسبة للسائق.



تقنيات فائقة التطور



تدمج المقصورة الجديدة لسيارة سيفيك تايب آر مجموعة من أحدث التقنيات المتطورة التي تركز على تعزيز تجربة السائق، وتشمل شاشة عرض جديدة وملونة قياس 9 بوصات مع نظام صوتي، والتي تتوافق مع تطبيق Apple CarPlay ونظام Android Auto السلكي، وتشمل المزايا التقنية أيضا شاحنا لاسلكيا متوافقا مع تقنية Qi، ونظام صوت مركزي من طراز بوز مع 12 مكبر صوت، وجميعها مصممة خصيصا لمقصورة سيارة تايب آر.



وتضم سيارة سيفيك تايب آر شاشة عرض ملونة بالكامل قياس 9 بوصات مع نظام صوتي، والتي تم تزويدها بمفاتيح ثابتة للأزرار المستخدمة بشكل متكرر لسهولة الاستخدام.



وتم تزويد المقصورة بشاحن لاسلكي متوافق مع تقنية Qi، والذي يتيح إمكانية شحن الهواتف الذكية بكل سهولة أثناء التنقل. كما تضم سيارة تايب آر اثنين من منافذ USB لعرض محتويات الهاتف المحمول، وشاحن سلكي سريع بقدرة 2.5 أمبير.



وتم تثبيت شاشة عرض المعلومات المتعددة قياس 10.2 بوصات على خط نظر السائق لتسهيل عملية القراءة، وهي تمتاز بتصميمها المبتكر الذي يعرض شاشة كبيرة الحجم لمقياس سرعة الدوران ووضع التروس المستخدمة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الشاشات التي يمكن التبديل فيما بينها لعرض معلومات مختلفة.



وتم تزويد سيارة سيفيك تايب آر بنظام بوز الصوتي مع 12 مكبر صوت، بالإضافة إلى مضخم للصوت، ما يمنح الركاب تجارب استماع داخل السيارة شبيهة بتجارب الاستماع في قاعات الحفلات الموسيقية.



ويدمج نظام Log R بيانات الأداء، التي يتم جمعها باستخدام أجهزة الاستشعار في السيارة، مع تطبيق الهواتف الذكية، بهدف مساعدة السائقين على مراقبة وتسجيل مجموعة متنوعة من المقاييس المختلفة في الوقت الفعلي.



الأداء وديناميكيات القيادة



تعد سيارة سيفيك تايب آر الجديدة النموذج الأسرع من هذا الطراز حتى الآن، حيث تم تزويدها بمحرك قوي مع شاحن توربيني من طراز i-VTEC سعة 2 لتر، والذي يولد قدرة تبلغ 315 حصانا عند 6500 دورة بالدقيقة، وعزم دوران أقصى يصل إلى 420 نيوتن متر عند 2600-4000 دورة في الدقيقة. وتمتاز عجلة التوازن وعمود ذراع التدوير بخفة وزنهما، وتم تصنيعهما إلى جانب جميع المكونات الأخرى بشكل مصقول ومتقن لتحقيق أعلى مستويات المرونة والأداء.



وتدمج سيارة سيفيك تايب آر القوة الهائلة مع مرونة غير مسبوقة في التحكم، لتوفير تجارب قيادة منقطعة النظير بفضل الدقة العالية لناقل الحركة اليدوي المزود بست سرعات، إلى جانب أوضاع القيادة الأربعة للسيارة. وتساعد هذه المزايا على تغيير طريقة عمل المحرك وأنظمة التوجيه والتعليق بما يناسب تجربة القيادة التي ينشدها السائق، وتوفر له إمكانية التبديل بين وضع الراحة (Comfort) والوضع الرياضي (Sport) ووضع R+ والوضع المخصص (Individual)، والذي يتيح للسائق إمكانية تخصيص الإعدادات التي يفضلها.



وتضم سيارة سيفيك تايب آر مكونات عالية المتانة تتيح لنظام التعليق الخلفي إمكانية تعزيز الثبات ودعم استجابة السيارة للسائق.



كما توفر السيارة الجديدة موثوقية عالية عند التسارع على المنعطفات بفضل تزويدها بنظام التعليق الأمامي ثنائي المحور من طراز مكفيرسون، والذي يساعد على تقليص تأثيرات عزم الدوران على التوجيه إلى الحد الأدنى، وزيادة دقة تحكم السائق بالسيارة.



وتشتهر سيارة سيفيك تايب آر بأداء مكابحها القوي، حيث تم تزويدها بماسكات مكابح من طراز ريمبو مع أربعة مكابس، والتي تتكامل مع أقراص المكابح الأمامية المكونة من قطعتين قياس 13.8 بوصة لمنح السيارة قدرة مثالية على التوقف.



ويمكن للسائق المبتدئ في مجال سباقات السيارات تشغيل نظام مطابقة سرعة الدوران، لتقوم سيارة سيفيك تايب آر بتضييق صمام الخنق عوضا عنه حتى يتمكن من التركيز على تجاوز المنعطفات دون خفض السرعة.



وتم تزويد سيفيك تايب آر بنظام مخمدات قابلة للتكيف على عجلاتها الأربع، والذي يوفر جودة عالية في تجارب ركوب وقيادة السيارة، وأداء استثنائي على الطرقات.



مزايا أمان متقدمة



تأتي سلامة السائق والركاب دائما في مقدمة أولويات هوندا، ولهذا السبب تم تزويد سيارة سيفيك تايب آر بمجموعة واسعة من مزايا السلامة المباشرة وغير المباشرة، وتعد هندسة التوافق المتقدمة (ACETM) لهيكل السيارة إحدى التصاميم الحصرية لشركة هوندا، والتي تسهم في تحسين مستويات حماية الركاب ووقايتهم داخل السيارة في حالات التصادم الأمامي.



وتتيح الكاميرا الخلفية ذات زوايا الرؤية المتعددة مع ميزة التوجيه الديناميكي للسائق إمكانية الاختيار بين ثلاث زوايا مختلفة للرؤية، ومساعدته عند الرجوع بالسيارة إلى الخلف أو أثناء ركنها.



وتم تزويد سيارة سيفيك تايب آر بعشر وسائد هوائية كمعيار قياسي. وتم تصميم الوسائد الهوائية الجديدة لكل من السائق والراكب في المقعد الأمامي لتقليل دوران الرأس، خاصة في حالات الاصطدام المائلة أو الجانبية. بينما تستخدم الوسادة الهوائية الأمامية المخصصة للراكب تصميما مكونا من ثلاث حجرات هوائية لتحقيق النتيجة ذاتها، بالإضافة إلى حجرتين خارجيتين مصممتين للتحكم بدوران الرأس وحمايته. كما تم تزويد السيارة بوسائد هوائية جانبية علوية لتوفير حماية إضافية في السرعات العالية، ومستشعرات أمامية وخلفية لركن السيارة.



كما تم تزويد سيارة سيفيك تايب آر بنظام هوندا سينسنج الذي يضم مجموعة واسعة ومتطورة من تقنيات الأمان ومساعدة السائق، وهي:



٭ نظام فرامل تخفيف قوة التصادم (CMBS): يقوم هذا النظام بإيقاف السيارة عندما لا يمكن تجنب التصادم مع أحد المشاة أو سيارة أخرى في الأمام، ما يساعد على تخفيف احتمالية حدوث تصادم أمامي.



٭ نظام الحد من مغادرة الطريق (RDM): يستخدم هذا النظام الكاميرا المثبتة على الزجاج الأمامي لتحديد فيما إذا كانت السيارة تنحرف عن مسارها. ويقوم النظام بتطبيق تصحيحات دقيقة للحفاظ على السيارة ضمن مسارها.



٭ نظام المساعدة للالتزام بالمسار: يسهم هذا النظام في الحفاظ على السيارة في منتصف مسارها، ما يوفر تجربة قيادة مريحة من خلال تقليل الحاجة لتصحيح المسار وبذل جهود كبيرة للقيادة على الطريق السريع.



٭ نظام تنبيه الخروج عن المسار: يتم إصدار تنبيهات بالوميض والأصوات للفت انتباه السائق وتصحيح المسار عندما تنحرف السيارة عن مسارها دون القيام بتفعيل المؤشر.



٭ نظام تثبيت السرعة المتكيف (ACC): يتيح نظام تثبيت السرعة المتكيف (ACC) للسائق إمكانية ضبط السرعة التي يختارها والمسافة الفاصلة عن السيارة التي تسير أمامه، ما يتيح للسيارة تعديل سرعتها بشكل تلقائي.



٭ نظام المساعدة على ثبات السيارة (VSA): يمكن للسيارة أن تنقلب إذا قام السائق بحركة مفاجئة لتجنب التصادم عند القيادة بسرعة كبيرة. ولمنع حصول ذلك، وزيادة التحكم في السيارة عند المنعطفات، يتم تطبيق ضغط الفرامل بشكل منفرد على الإطارات الأمامية والخلفية التي تدخل المنعطف، ما يساعد في الحفاظ على الثبات بالمنعطفات الحادة وتقليل انزلاق الجهة الأمامية أو الخلفية للسيارة حسب الظروف.